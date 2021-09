Wir müssen den Kindern ein Vorbild sein, gerade im Infektionsschutz

Plus Erwachsener müssen den Kindern vorleben, wie ein vorbildlicher Corona-Alltag aussieht. Impf- oder Testmuffel handeln leichtfertig, meint Verena Mörzl in ihrem Kommentar.

Immer mehr Impfmuffel sind es leid, sich für Freizeitbeschäftigungen testen zu lassen. In den Musik- und Volkshochschulen und auch in den Vereinen führt das dazu, dass Kurse ausfallen. In vielen Geschäften kommen weniger Kunden. Dabei wäre es so einfach, die unbequemen Tests fürs Erste hinter sich zu lassen. Die Lösung ist – dazu muss man kein Genie sein – eine Corona-Impfung. Fast jeder Grund dagegen ist nur eine vorgeschobene Ausrede. Ausgenommen sind lediglich die Gruppen, für die es noch keine Empfehlung gibt oder gesundheitliche Gründe, die gegen das Vakzin sprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen