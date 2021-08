Kommune

Auhausen will die frühere Prälatur attraktiver machen

Plus Verschiedene Planungsbüros stellen ihre Pläne für eine Machbarkeitsstudie in Auhausen vor. Das Büro, das den Zuschlag kriegt, ist in der Region bekannt.

Von Robert Kaußler

Die Städtebauförderung in der Nordrieser Gemeinde Auhausen nimmt an Fahrt auf. Unter anderem Gunter Wild, Sanierungsbetreuer der Kommune vom beauftragten Büro für Städtebau berichtete vom geforderten Verfahren der Regierung von Schwaben und vom Bayerischen Landesdenkmalamt. Dabei ging es darum, für diese „bedeutende Förderung“ der ehemals klösterlichen Prälatur eine Machbarkeitsstudie auszuschreiben: Bei ungewöhnlich hohem Interesse von 13 Bewerbern sind neun Angebote zurückgekommen, wovon nunmehr drei Architekturbüros die Gelegenheit erhalten sollen, sich persönlich im Gemeinderat vorzustellen.

