12:50 Uhr

Kreativtage in Oettingen: Besucher sollen mitmachen

Die Kreativtage in Oettingen finden Ende Mai statt. Die Stadt lädt ein, Oettingen mit allen Sinnen zu erkunden.

Von Peter Urban

Einen Augen- und Ohrenschmaus mit Gaumenfreuden versprechen die Macherinnen der Oettinger Kreativtage, die Freitag, 31. Mai, und Samstag, 1. Juni 2019 stattfinden werden. Das Team um Sabine Koloska, Anke Eisenbarth-Wessel, Gabi Bauer und Karla Krugmann wollen die kreativen Köpfe der Stadt in all ihren Facetten präsentieren: Menschen mit kreativen Ideen, ob Handwerk oder Kunst, Musik oder Kulinarisches, Natur oder Installation, Garten oder Festsaal, Blumenpracht oder Orgelfabrik - alles, was Oettingen auch auf diesem Gebiet und in seiner ganzen Vielfalt zu zeigen hat, wird den geneigten Besuchern auch gezeigt. Diese können aus überaus vielfältigen Angeboten zum Mitmachen oder Zuschauen auswählen.

Da gibt es gestaltende Kunst in allen Facetten von Ölmalerei und Acryl über Holzschnitt, Tape Art, Skulpturen, Aquarelle, Glasobjekte, Fotografien und vieles andere. Blumen und Accessoires werden präsentiert, Handarbeitsarbeiten gezeigt, Textilkunst, Filzarbeiten und Upcyclingmode. Und fast überall gibt es zusätzliche Aktionen, nicht zuletzt natürlich auch für den Gaumen, zum Beispiel Hitzplatz und Dinkelseelen aus dem Holzbackofen im „Üschner“-Garten oder Herzhaft/Pikantes von Martina Wagner auf die Hand im Prinzessinnenbau. Bei Fernando de la Jara kann man außer dessen Ölmalerei auch Fresco Secco genießen und bei Bärbel Saulich zu Patchwork Kaffee und süße Köstlichkeiten von Gretel Diez. Besonderes Schmankerl sind die Vorführungen und Konzerte, die jeweils an den frühen Abenden angesetzt sind. Da gibt es an beiden Tagen eine Demo im „Grüner Leicht-Sinn“ über das Binden von Blumensträuße in natürlich wilder Opulenz, am Freitag, 20 Uhr eine Öffentliche Chorpobe des Kammerchors in der Aula der Grund- und Mittelschule.

Im Heimatmuseum gibt es eine Malvorführung

Sabine Koloska zeigt eine Malvorführung im Heimatmuseum (Samstag, 15 Uhr) und um 16 Uhr geben Karin und Lea Anna Benedikter ein „Kleines klassiches Intermezzo“ im Prinzessinnenbau, in dem übrigens auch Wolfgang Mussgnug, Kinga Maria Eisenbarth und Markus Eisenbarth ausstellen. Das Abendkonzert bildet am Samstag, 19 Uhr das Abendkonzert „Ich habe die Nacht geträumet“ mit Moritz Gruber (Gitarre), Judith Werner (Mezzosopran) und Raphael Kestler (Bariton). Diese und alle anderen Veranstaltungen - beispielsweise in der Orgelfabrik, im Atelier Markise oder im Atelier Weibs-Bilder -deren Fülle diesen Rahmen sprengen würde, findet man im dazugehörigen Flyer, der in allen Kreativtage-Locations schon jetzt und natürlich während der eigentlichen Events ausliegt.

Themen Folgen