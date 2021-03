vor 34 Min.

Kunstfahnen werden aufgehängt

Galerie unterfreiem Himmel

Die Aktion „Kunst an der Fahne“ ist im Sommer 2020 ein Erfolg gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Nördlingen. Eigentlich war angedacht, die 15 gestalteten Stofffahnen an Masten im Bereich der Altstadt aufzuhängen. Schon bei der Eröffnung kamen die Kunstwerke aber gesammelt bestens zur Geltung, als sie im Bereich der Baldinger Mauer, gegenüber des Anker-Geländes, aufgehängt wurden.

Insofern fanden Überlegungen statt, auf die Hissung der Kunstfahnen an Fahnenmasten im Bereich der Altstadt zu verzichten, weil sie dort der Stadt Nördlingen zufolge nicht so publikumswirksam, nur „einzeln“ oder in wenigen Exemplaren, an verschiedenen Plätzen aufgehängt werden können. Insofern wurden Alternativ-Möglichkeiten diskutiert und eruiert. Die Stofffahnen wurden eingelagert und können jetzt zu Beginn der Sommersaison wieder gehisst werden.

Mögliche Alternativ-Standorte wurden geprüft und jetzt sollen die Kunstfahnen an der Baldinger Mauer (stadtauswärts rechts vom Baldinger Tor, von der Scheckengasse bis zur Neumühle) aufgehängt werden. Zu jedem Kunstwerk gibt es eine wetterfeste Hinweistafel, auf der die Gedanken und Erläuterungen des jeweiligen Künstlers aufgedruckt sind. Die Kunstfahnen werden vor Ostern von Mitarbeitern des Baubetriebshofes aufgehängt und können als „Galerie unter freiem Himmel“ im Frühjahr und Sommer besichtigt werden. (pm)

