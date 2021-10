Gesucht: Kreative Ideen für Leerstände im Landkreis Donau-Ries

Plus Mit der Initiative „Pop-up-Store“ will Konversionsmanagerin Barbara Wunder freie Ladenflächen im Donau-Ries-Kreis mit neuem Leben füllen.

Leere Innenstädte zu beleben, ist eine herausfordernde Aufgabe ländlicher Kommunen, wie diverse verwaiste Läden im gesamten Landkreis Donau-Ries zeigen. Mit der Initiative „Pop-up-Store“ will Konversionsmanagerin Barbara Wunder aktiv verfügbare Ladenflächen mit kreativen Geschäftsideen, Kunst oder Handgemachtem zusammenbringen. Unter dem Motto „Bass mer zam?“ hat sie für den Landkreis eigens dazu eine Plattform geschaffen. Mindestens sechs Wochen lang werden nun Vorschläge gesammelt. Die ersten haben sie bereits erreicht.