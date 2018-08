vor 40 Min.

Liebe auf den ersten Blick: Nachwuchs auf Alpakahof in Bühl

Familie Schmidt züchtet in Bühl Alpakas

Angelika und Albert Schmidt züchten zehn Alpakas in Bühl und freuen sich über dreifachen Nachwuchs. Für Albert Schmidt waren die Tiere Liebe auf den ersten Blick.

Von René Lauer

Nur ein Moment, und es war um ihn geschehen. Als Albert Schmidt zum ersten Mal auf einer Weide grasende Alpakas erblickte, muss es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Und auch Jahre später gerät der 57-Jährige noch ins Schwärmen, wenn er von seiner ersten Begegnung mit seiner heutigen Leidenschaft erzählt.

Wie sich ein Rieser einen Traum erfüllte

Vor fünf Jahren haben Albert Schmidt und seine Frau Angelika sich ihren Traum erfüllt und den großen Garten ihres Anwesens in Bühl zum Alpaka-Gehege umgestaltet. Mit zwei Tieren hat alles angefangen, seit wenigen Wochen ist die Familiengröße auf zehn angewachsen. „Wir hatten dieses Jahr dreifachen Nachwuchs“, erzählt Angelika Schmidt und strahlt dabei übers ganze Gesicht. Gut acht Wochen ist das älteste der drei Babys, Bella, alt.

Im Gegensatz zu den anderen beiden Geburten verlief die der kleinen Alpaka-Dame nicht reibungslos. Bellas Mutter hat ihre Tochter zwar anerkannt, sie aber nicht gesäugt. Also griffen die Schmidts zur Nuckelflasche und zogen den Nachwuchs mit Stutenmilch von Hand auf. „Es gab eine kritische Phase, da waren wir nicht sicher, ob sie es schafft“, berichtet Albert Schmidt. Zunächst hätte Bella die Milch nicht so gut vertragen, doch zum Glück habe sich alles zum Guten gewendet. Alle zwei Stunden mussten die Schmidts das Alpaka-Baby füttern – auch in der Nacht.

Alpakas sind keine Kuscheltiere

Wer Bella heute über die Bühler Wiesen hopsen sieht, erkennt gleich, dass es der Kleinen bestens gehen muss. Einen Vorteil habe die Geschichte immerhin, sagt Albert Schmidt. „Bella ist dadurch richtig zutraulich geworden.“ Kuscheltiere seien Alpakas für gewöhnlich nicht, auch wenn das mancher glauben würde. Die Vierbeiner seien eher scheu und würden zurückweichen, wenn man sich ihnen nähere. Die Schmidts trainieren ihren Alpakas an, an der Leine zu gehen. „Im Winter schnappen wir uns dann die Tiere und gehen eine Runde spazieren“, sagt Albert Schmidt und lacht.

Die Hitze der vergangenen Wochen mache den Tieren zwar nichts aus, wohler würden sie sich aber schon im Winter fühlen, erklärt der 57-Jährige. Wenn es heiß und sonnig war, habe er den Rasensprenger aktiviert, da hätten sich die Tiere erfrischt. Das Scheren der dicken Wolle überlassen die Schmidts Experten, das Fell verarbeiten sie aber selbst – zu Schals, Mützen oder Socken. Die Hinterlassenschaften der Vierbeiner verkaufen sie als Alpaka-Dünger. Das sei eine Möglichkeit, das teure Hobby zu finanzieren. Denn die Alpaka-Zucht läuft bei den Schmidts nur nebenbei.

Ein Alpaka kostet bis zu 3000 Euro

Mit zehn Tieren seien die Gehege ausgelastet, sagt Albert Schmidt fast wehmütig. Die männlichen Alpakas werden getrennt von den weiblichen gehalten, nur wenn es Nachwuchs geben soll, darf der Zuchthengst zu den Frauen. Die Schmidts behalten deshalb nur die weiblichen Jungtiere und geben die Männchen ab. 2000 bis 3000 Euro koste ein Alpaka, der Verkauf fange daher einen Teil des Aufwands ab. Doch ohne die Familie würde das alles nicht gehen. „Ich habe großes Glück, dass meine Frau meine Leidenschaft teilt“, sagt Albert Schmidt. „Und wenn wir in den Urlaub fahren, dann springen unsere Töchter ein“, ergänzt seine Frau. Auf dem Hof in Bühl leben schließlich noch eine Katze und zwei Schweine, die die Schmidts von einem Gnadenhof aufgenommen haben.

Das ist das Trend-Tier Alpaka 1 / 7 Zurück Vorwärts Alpakas gehören zur Familie der Kamele. Ihr Lebensraum ist allerdings das Gebirge, nicht die Wüste.

Alpakas sind vor allem in den südamerikanischen Anden verbreitet. Sie haben sich an die rauen Lebensbedingungen angepasst und brauchen nur sehr wenig Nahrung.

Pro Tag fressen sie etwa ein Kilogramm Gras. Laut dem Tierpark Hellabrunn in München entspricht das lediglich ein bis zwei Prozent ihres Körpergewichts.

Alpakas sind Herdentiere. Der Großteil aller Tier leben in Peru und Bolivien.

Vorsicht Spucke: Lamas und Alpakas sind verwandt. Meistens jedoch nur bei Rangordnungskämpfen innerhalb der Herde.

Der Mensch züchtet Alpakas schon früh zur Wollgewinnung. Laut Tierpark Hellabrunn wurden sie durch die Einführung von Schafen in Südamerika beinahe ausgerottet.

Alpakas als Therapietiere: Wegen ihrer geselligen, ruhigen und friedlichen Art kommen sie auch vereinzelt bei Therapien zum Einsatz.

