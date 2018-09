vor 35 Min.

„Man kann alles schaffen“

Anna Topf (links) im Gespräch mit Josia Topf, der international große Erfolge in Schwimmwettbewerben für Menschen mit Behinderungen erzielt hat. Auf dem Podium der Gesundheitstage Nordschwaben gab es am Wochenende zahlreiche interessante Vorträge.

Bei den Gesundheitstagen Nordschwaben gibt es interessante Vorträge und Gespräche. Was die Dermatologin Dr. Susanne Steinkraus den Besuchern empfiehlt.

Von Peter Urban

Zu jeder Messe gehört nicht erst in jüngster Zeit eine Art „Show-Bühne“, auf der die Inhalte der Aussteller von Fachleuten vertieft werden können. So gab es solch ein Podium auch in Nördlingen, bei den ersten Gesundheitstagen Nordschwaben am vergangenen Wochenende. Die Vorträge und Gesprächsrunden boten eine spannende Ergänzung zu den in der Ankerhalle präsentierten Produkten und Dienstleistungen.

Es war zu beobachten, dass sich die Besucher nach den jeweiligen Beiträgen in kleinen Gruppen über das jeweilige Thema angeregt austauschten. Etwa über die Aussagen von Dr. Susanne Steinkraus. Die bekannte Dermatologin und TV-Expertin überraschte mit der Aussage „viel hilft viel“. Allerdings meinte sie damit ausschließlich die Verwendung von Sonnenschutzpräparaten, sie rät „ohne Sonnenschutz heutzutage nicht mehr in die Sonne zu gehen“. Ansonsten allerdings warnte sie vor der übermäßigen Verwendung von Kosmetik, deren Inhaltsstoffe man nicht kenne. Als Schwerpunkt ihrer Arbeit nannte sie „die Beschäftigung mit einem harmonischen Erscheinungsbild“ und stellte auch ihre Art der Behandlung vor: das sogenannte Fadenlifting und Micro-Needling. Der Schwerpunkt ihres Vortrages drehte sich allerdings um die Haut als vielschichtige und einzigartige Hülle und größtes Organ des menschlichen Körpers, deren sorgfältige Pflege man nicht wichtig genug nehmen könne. Zahlreiche kleine Tipps konnten die Zuhörer mitnehmen, so empfahl Steinkraus ihren Zuhörern, vor allem auf folgende Weise etwas für die Haut zu tun: mit gesunder Ernährung, mit Bewegung, Sport und möglichst viel Lebensfreude.

In etwa die gleiche Kerbe schlug der Arzt und Autor Dr. Norbert Kriegisch, der sein Buch „Ich fühle mich krank – warum findet niemand etwas?“ vorstellte. Er schilderte seinen persönlichen Werdegang vom engagierten Arzt zum Neural-Therapeuten, der sich vorwiegend um Patienten mit chronischen Schmerzen kümmert. Auch er vertrat entschieden die Meinung, dass den Menschen nicht geholfen sei, wenn sie blind auf Tabletten und klinische Behandlungen vertrauten. Vielmehr solle man auf sich selbst hören und nach den Ursachen vor allem chronischer Erkrankungen in sich zu forschen: „Jeder sollte mehr über sich selbst nachdenken, als nur Anti-Mittel zu nehmen.“ Ein Beitrag, der die Zuhörer aufrüttelte, die lange Schlange von Besuchern, die anschließend mit ihm über sein Buch reden und es auch kaufen wollten, sprach Bände.

In der Gesprächsrunde mit Josia Topf – ein 15 Jahre alter Spitzensportler mit Behinderung – hätten die Zuhörer offensichtlich gerne etwas mehr über ihn als Mensch und seinen Alltag erfahren wollen, zumindest merkten es einige Besucher nach der Runde an. So ging es vor allem um seine – unbestreitbar großen – Erfolge. „Man kann alles schaffen“, so Josias Botschaft. Sein Credo, dass jeder mit Selbstachtung, Fleiß, Willen und Disziplin für sich selbst viel erreichen kann, war und ist womöglich auch die Aussage, welche die Bühne der Gesundheitstage den Besuchern vermitteln wollte.

