09:17 Uhr

Mann verpasst 20-Jährigem Kopfstoß

Zwei Männer haben sich in Mönchsdeggingen gestritten woraufhin einer der beiden dem anderen einen Kopfstoß verpasst hat.

Zwei Männer im Alter von 30 und 20 Jahren sind Sonntagnacht am Mönchsdegginger Sportplatz in einen Streit geraten. Im Verlauf verpasste der Ältere dem Jüngeren einen Kopfstoß. Der 20-Jährige wurde dadurch nach Angaben der Polizei leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Gegen den 30-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (pm)

