02.05.2019

Margot Käßmann trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Nördlingen ein

Margot Käßmann war am Donnerstagabend in Nördlingen. Sie gab eine Lesung in der St. Georgskirche. Zudem trug sich die berühmte Pfarrerin in das Goldene Buch der Stadt Nördlingen ein.

Als sie sich eintrug, waren auch der Nördlinger Oberbürgermeister Hermann Faul sowie der evangelische Dekan Gerhard Wolfermann dabei. (AZ)

