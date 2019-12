vor 48 Min.

Martin Weiß tritt erneut in Auhausen an

Bürgermeister von FWG/UHL nominiert

Die Freie Wählergemeinschaft/Unabhängige Liste Auhausen (FWG/UHL) hat bei einer Nominierungsversammlung Martin Weiß als Bürgermeisterkandidaten nominiert. Außerdem wurden laut einer Pressemitteilung die Kandidaten der Liste für den Gemeinderat festgelegt.

Im ersten Teil der Zusammenkunft stand die Nominierung eines gemeinsamen Bürgermeister-Kandidaten der Liste an, wofür Martin Weiß erneut vorgeschlagen wurde. In einer Bewerbungsrede sprach er über sein bisheriges Wirken. Insbesondere das „bürgerschaftliche Engagement“ und das „Miteinander in der Gemeinde“ standen im Mittelpunkt seiner Ausführung. Auch die bereits „angestoßenen Projekte“ innerhalb des gemeindlichen Erneuerungsprozesses mit der Dorferneuerung Dornstadt, den Aufwertungen in den Ortsteilen sowie das bevorstehende Städtebau-Förderprogramm für Auhausen wolle er gerne weiter begleiten. Im Ergebnis nominierte die Versammlung Weiß mit großer Mehrheit erneut zum Bürgermeisterkandidaten der FWG/UHL. Im Anschluss daran wurden die Gemeinderatskandidaten der Liste nominiert. (rk)

