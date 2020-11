10:30 Uhr

Maskenverweigerer in Nördlinger Fußgängerzone

Ein junger Maskenverweigerer wird gegenüber den Beamten einer Polizeistreife in Nördlingen verbal ausfällig.

Am Freitagabend hat eine Polizeistreife in der Nördlinger Fußgängerzone einen 19-Jährigen ohne Mund-Nasen-Schutz angetroffen. In der Fußgängerzone gilt momentan eine Maskenpflicht. Der junge Mann wollte den Angaben zufolge auch nach Aufforderung der Polizisten seine Maske nicht aufsetzen und wurde verbal ausfällig. Ihn erwartet nun eine Anzeige. (pm)

