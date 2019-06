05.06.2019

Mit ergaunertem Geld die Go-Go-Girls bezahlt

Ein Betrüger schröpft Eltern der Geschäftspartnerin aus dem Ries. Als er vortäuscht, einen Job zu haben, sprudelt die Quelle weiter. Jetzt wurde der Mann verurteilt.

Von Ronald Hummel

„Blauäugigkeit“ war das Wort, das in der Verhandlung unter Vorsitz von Richterin Ruth Roser, flankiert von zwei Schöffen, besonders oft fiel. So traf vor sieben Jahren ein damals 32-Jähriger, der in Sachen Diebstahl und Betrug kein unbeschriebenes Blatt und schon zwei Mal im Gefängnis gesessen war, eine 18-jährige Bekannte nach Jahren wieder. Zunächst lockte er sie nach Aalen, wo er ihr eine Arbeitsstelle versprach, was sich jedoch sofort zerschlug. Stattdessen tauchte er mit ihr bei deren Eltern im Ries auf.

Die Beiden eröffnete ihnen, dass sie als Geschäftspartner eine Bar in Aalen betreiben wollten. „Er verkaufte sich gut“, sagte die Mutter vor Gericht, hatte angeblich Erfahrung mit Bars, in Gastronomie und Buchführung generell. Aber sie brauchten Startkapital. Die junge Frau hatte gerade eine Ausbildung abgeschlossen, darüber, dass er trotz Arbeit bei einer großen Firma wegen anderweitiger Verpflichtungen nichts beisteuern konnte, zerbrach man sich nicht den Kopf.

Die Mutter nahm erst einmal einen Kredit in Höhe von 15.000 Euro auf. Die Bar wurde ein katastrophales Unterfangen: Go-Go-Girls tanzten auf dem Tisch, man kam in Verruf, dass Gäste Hinterzimmer mieten konnten, niemand wollte in so einem Etablissement gesehen werden. Das Paar versuchte einen Neustart, gab dem Lokal einen neuen Namen, ließ zweimal pro Woche eine Tanzschule ihren Unterricht abhalten, um Leute ins Haus zu bringen, versuchte sich mit Events – doch nichts wurde besser. Es lief einfach nicht.

Das Geld sprudelte weiter

Immer wieder pumpten die Geschäftspartner die Eltern der jungen Frau an, die ihrerseits von einem Freund Geld liehen, letztendlich sogar ein Grundstück verkauften. In kleinen und mittleren Beträgen schossen sie Zehntausende in das Unternehmen. Einmal erfuhr die Mutter, dass auf ihren Namen vom Geschäftspartner der Tochter ein Internet-Kredit zu zwölf Prozent Zinsen aufgenommen worden war. Entsetzt schuldete sie diesen um, kündigte dafür einen Bausparvertrag auf. Die Finanzierung war ein riesiges „Kuddelmuddel“, wie es der Angeklagte formulierte, niemand blickte mehr durch, Umschuldungen, neue Kredite folgten aufeinander. Die Eltern hatten als Zeugen nicht wirklich daran gedacht, vorab eine übersichtliche Auflistung für das Gericht zu erstellen. Jedenfalls waren nach einem Jahr gut 103000 Euro aufgelaufen, das wollten die Eltern in einem Darlehensvertrag zusammenfassen; der Vater verlangte eine Art Sicherheit. Der Angeklagte legte ihm eine Lohnabrechnung vor, der Geldhahn sprudelte weiter.´

Die Abrechnungen waren gefälscht

Doch die Abrechnung war gefälscht, wie die Polizei später herausfand. Mehr noch: Das Unternehmen bestätigte, dass der Mann dort nie beschäftigt war. Er hatte seiner Geschäftspartnerin, sie lebten in der Bar und schliefen auf Euro-Paletten, Tag für Tag vorgetäuscht, neben dem Barbetrieb morgens zur Arbeit zu gehen, später am Tag kehrte er heim.

Auch dass angebliche Ausgaben, die er für Werbung, Karten und anderes getätigt hatte, über die junge Frau abgerechnet wurden, merkte diese erst nach Jahren. „Ich war naiv und blind“, sagte sie vor Gericht immer wieder. Im Lauf von 2015 hält der Steuerberater eine Insolvenz für unausweichlich, auch die beiden Geschäftsinhaber geben alle Illusionen auf. In einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“ flüchten sie; die junge Frau zog zu ihren Eltern, er gab die Betrügereien immer noch nicht auf, behauptete, eine Anstellung auf einem Schloss gefunden zu haben. Endlich kam die Familie auf die Idee, ihm einmal auf den Zahn zu fühlen. Ein Anruf auf dem Schloss ergab, dass ihn dort niemand kannte.

Die Blauäugigkeit der ganzen Familie kommt letztendlich dem Angeklagten zugute: „Man hat es Ihnen schon sehr leicht gemacht“, sagt Richterin Ruth Roser; sie und die Schöffen kommen zur Ansicht, dass die Gefängnisstrafe von zwei Jahren für Betrug und Urkundenfälschung zur Bewährung ausgesetzt werden kann; die Bewährungszeit beträgt vier Jahre. „Das ist die gerechteste Lösung“, erläutert die Richterin, denn im Gefängnis könnte der Angeklagte kein Geld verdienen und als Auflage muss er der Familie 45.666 Wertersatz in 500-Euro-Raten zurück erstatten, also den auf ihn entfallenden Zuschuss der Eltern, der nach Verrechnung verschiedener Umschuldungen und einer Rückzahlung des Angeklagten von 2000 Euro noch bleibt. Außerdem werden ihm 120 Sozialstunden auferlegt.

