Mobilfunkmast, Staatsstraßen, Ferienprogramm: Was der Wechinger Gemeinderat behandelte

Plus Wechingens Bürgermeister Klaus Schmidt ärgert sich über das Finanzamt, weil es zu langsam sei.

Von Peter Urban

Gleich zu Beginn der Gemeinderatssitzung, die diesmal im Gemeindezentrum Fessenheim stattfand, berichtete Bürgermeister Klaus Schmidt aus der konstituierenden Sitzung der VG Ries und stellte sich formal als neu gewählter Vorsitzender vor. Gleich darauf konnte er berichten, dass die Baumaßnahmen an beiden Staatsstraßen bis auf kleine Korrekturmaßnahmen inzwischen so gut wie abgeschlossen seien und der Verkehr endlich wieder störungsfrei fließen könne.

Zum Ferienprogramm müsse leider der Beschluss gefasst werden, die inzwischen sehr beliebte Aktion für das Jahr 2020 wegen der Corona-Beschränkungen abzusagen. Zu unsicher seien die Voraussetzungen, und die vom Landratsamt gegebenen Empfehlungen „zwar nett gemeint, aber nicht wirklich umsetzbar, weil die Verantwortung letztendlich auf die Eltern abgewälzt werde“, so Bürgermeister Schmidt.

Der Zuschussantrag der Evangelischen Kirchengemeinde für die Sanierung des Geläuts der Stephanuskirche in Höhe von zehn Prozent wurde einstimmig bewilligt, eine ebenfalls beantragte Ersatzbeschaffung in Form einer digitalen Kirchturmuhr für die Christ-König-Kirche in Fessenheim allerdings abgelehnt. Lange wurde über eine Anfrage der Telefonica Germany für einen neuen Standort eines Mobilfunkmastes in der Gemarkung Wechingen debattiert. Letztlich wurde beschlossen, dem Unternehmen nur einen einzigen Standort anzubieten (Flurnummer 808), auch wenn der nach Aussage der Firma nicht ideal sei. Trotzdem wolle man zunächst nur über dieses Stück verhandeln. „Es ist ja zunächst nur ein Erstkontakt. Wenn sich Telefonica dazu äußert, werden wir weitersehen“, so Bürgermeister Schmidt. In jedem Fall werde man vor einer konkreten Entscheidung die Bürger voll und ganz informieren.

Bauhof hat keinesfalls „unsinnig“ Geräte angeschafft

Dem aus dem Rat vorgebrachten Gerücht, man habe seitens des Bauhofes „unsinnig“ Geräte angeschafft, trat Klaus Schmidt mit klaren Fakten entgegen. Er wisse nicht, wo diese Gerüchte herkämen, sie seien aber völlig aus der Luft gegriffen.

Beim Thema Stand des Projektes „Kommunaler Zweckverband mit Alerheim etc.“ machte der Bürgermeister aus seinem Ärger über das Finanzamt keinen Hehl. Seit vergangenem November lägen die notwendigen Unterlagen zur Prüfung dort und es sei noch immer nicht entschieden, wie es mit der strittigen Frage um die Mehrwertsteuer stehe. Wenn sich das nicht in den nächsten Wochen ändere, wolle er sich mit Nachdruck an die Politik oder die übergeordneten Finanzbehörden wenden. Der letzte Punkt betraf die offensichtlichen Baumängel am Gemeindezentrum Wechingen. Man vermutet einen Schaden an der Wasserleitung, wahrscheinlich hinter den Fliesen in der Küche, weil dort die Feuchtigkeit die Wände hochzieht. Bei einem Ortstermin mit den Verantwortlichen werde das Problem in den nächsten Tagen besprochen und hoffentlich gelöst werden.

