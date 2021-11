Musik-Kabarett

„B’soffene G’schichten“ in Oettingen

Plus Christin Henkel und Moses Wolff treten als „Mandy & Ronny“ im Oettinger Kinokabarett auf – spritzig, humorvoll und unterhaltsam.

Von Toni Kutscherauer

Mehr als 30 Jahre liegt die Wiedervereinigung Deutschlands zurück, vieles ist in dieser Zeit zusammengewachsen. Dennoch treten hier und da noch gesellschaftspolitisch und kulturhistorisch bedingte Unterschiede zutage, wenn auch in abgeschwächter Form. Diese sind dann gerne Gegenstand satirischer Spitzen, so wie im Kabarettprogramm von Christin Henkel und Moses Wolff, die als „Mandy & Ronny“ mit ihrem Programm „Achtsam und sexy“ im Oettinger Kinokabarett auftraten.

