Neue Asphaltdeckschicht: Straße wird gesperrt

Das Foto mit Blick in die Hadergasse: In der Oettinger Altstadt kommt es wegen Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen.

In der Oettinger Altstadt kommt es ab dem kommenden Montag zu Verkehrsbehinderungen.

In Oettingen müssen Verkehrsteilnehmer ab dem kommenden Montag mit Behinderungen rechnen. Die Stadt teilt mit, dass in der Straße Am Entengraben Teilbereiche saniert werden und die Hadergasse eine neue Asphaltdeckschicht bekommt. Konkret von der Baumaßnahmen betroffen sind der Bereich Hadergasse von Königsstraße bis zur Kreuzung Entengraben/Aurach sowie der Bereich Entengraben von Einmündung Aurach bis Einmündung Sudetenstraße. Die ersten Arbeiten sollen am Montag, 21. Oktober, beginnen und werden circa eine Woche in Anspruch nehmen.

In dieser Zeit sei mit Einschränkungen zu rechnen, teilt die Stadt mit, der Anliegerverkehr werde aufrecht erhalten. Die Asphaltdecke werde – je nach Witterung – voraussichtlich am Montag, 28. Oktober, und Dienstag, 29.Oktober, aufgebracht. An diesen beiden Tagen wird der Sanierungsbereich für den Verkehr komplett gesperrt sein. (pm)

