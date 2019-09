05:58 Uhr

Neuer Film im Rieskratermuseum

Nach 29 Jahren wird die alte Präsentation der Kraterentstehung im Zuge der Museums-Modernisierung in den Ruhestand geschickt. Das sehen die Besucher heute.

Von Christina Zuber

Die wichtigste Handlung an diesem Abend ist ganz simpel und unspektakulär: Museumsleiter Professor Stefan Hölzl nimmt eine blaue SD-Speicherkarte aus dem Laufwerk und steckt eine andere blaue Speicherkarte hinein. Damit ist die liebevoll „Diashow“ genannte Präsentation der Rieskraterkatastrophe nach 29 Jahren in den Ruhestand geschickt und wird durch eine neue Präsentation ersetzt.

Im ersten Stock des Rieskratermuseums in Nördlingen erlebten die Besucher die Premiere des neuen, knapp acht Minuten langen Films, der als zentrales Element in Zukunft die Museumsbesucher über die Ries-Katastrophe vor 15 Millionen Jahren informieren wird. Nach fast drei Jahrzehnten war es an der Zeit, so Hölzl, die Geschichte rund um die Entstehung des Rieses auf moderne Art zu visualisieren. Deshalb sei er froh, dass das Projekt mit Mitteln des Söder’schen Heimatprogramms finanziert und realisiert wurde.

Die zeitgemäße neue Präsentation sollte aber auch zeitlos sein. Schließlich hat sich der Inhalt nicht geändert. In den vergangenen 30 Jahren seien keine grundlegend neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse dazugekommen, erklärt Hölzl. Geändert habe sich allerdings die Sichtweise. Die alte Diashow zeigt zwar die einzelnen Schritte und Szenen des Asteroiden-Einschlags und die verschiedenen Effekte, die dieser Impakt auf die Landschaft hatte. Sie lässt den Zuschauer am Schluss jedoch mit einem komischen Gefühl zurück, denn das Ausmaß der Zerstörung war bisher das Schlussbild der Präsentation. „Heute zeigen wir die Zusammenhänge anders“, sagt Hölzl. „Die Katastrophe war ein Baustein, der zu etwas Tollem führt.“ Und so hat der neue Film ein Happy End: Nach der Ries-Katastrophe entsteht etwas Neues. Und die einnehmende, männliche Stimme kommentiert schmeichelhaft: „Hier entwickelt sich ein außergewöhnlicher Naturraum.“ Im direkten Vergleich zeigt sich, dass die Bilder und die Bildfolge so belassen wurden. Aus der ruckeligen Überblend-Technik ist aber freilich ein geschmeidiger Film mit modernen Animationen geworden. Auch der Text wurde nur in Details geändert. Die Sprecherstimme ist jedoch durchdringend und mit Hall verstärkt, was die Dramatik fördert und sicherlich auch die Aufmerksamkeit erhöht.

Besucher, die ohne eine Führung durch das Nördlinger Museum gehen, bekommen im neuen Film, der weiterhin in einem dem Kraterrand nachempfundenen Halbrund gezeigt wird, genau die grundlegenden Informationen, um die weiteren Exponate einordnen zu können, zum Beispiel die Diamant-Einschlüsse im Schwabenstein Suevit. Und das gilt nicht nur für deutschsprachige Besucher.

Rund 10 bis 20 Prozent der rund 30000 Besucher pro Jahr sprechen nicht deutsch, schätzt Hölzl. Diese Gäste können zwischen der englischen, italienischen, französischen und (neu) einer spanischen Version wählen. Von Streicher- und Klaviermusik untermalt begleiten die Zuschauer dann den Asteroiden durchs All und sehen, wie er auf der Alb-Oberfläche einschlägt. Imposant und laut steigt der Feuerball nach oben, die Glutwolke fällt schließlich wieder in den Krater zurück.

Am Schluss zeigt der Film eine Art Dschungellandschaft mit Grün und Wasser. Er ist detailliert, aber nicht überfrachtet, informiert ausführlich und ansprechend.

Professor Hölzl und sein Team arbeiten derweil schon an weiteren Projekten, um das Museum zu modernisieren und die Zahl der Besucher und die Aufenthaltsdauer zu steigern. Eine Museums-App soll zum Beispiel Erläuterungen zu bestimmten Objekten liefern, auf deutsch und in anderen Sprachen. Um die Generation Smartphone für Museen zu begeistern, ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Präsentationen und Angebote für Familien und kleinere Kinder könnten weitere Besucher anlocken. Ebenso können Texte in leichter Sprache für Menschen mit Handicap die Ausstellung attraktiv machen.

Themen Folgen