vor 4 Min.

Nichts ist unzulänglich

Die Gruber-Kreissler-Revue im Oettinger Kino-Kabarett ist eine besondere Prüfung

Von Peter Urban

Alles andere als unzulänglich war die Prüfungsarbeit des Oettingers Moritz Gruber, mit der er im alten Kino, sprich, im neuen Kinokabarett, auftrat. „Alles ist unzulänglich“ war eines der bösen Lieder Georg Kreisslers, das er, zusammen mit seiner Kollegin Judith Werner (als Topsy Küppers) und seinem Augsburger Dozenten Kilian Sprau (am Klavier und als Gerhard Bronner) präsentierte.

Der Kinosaal in Oettingen war voll und – gelinde gesagt – wohltemperiert. Das tat der Stimmung und dem Theaterstück allerdings keinen Abbruch. Dr. Martin Fogt, eine wohlbekannte Stimme aus dem BR, führte durch den Abend, der mit dem fingierten Schluss eines Kreissler-Konzertes begann, der Protagonist allerdings die geforderte Zugabe, sein „Tauben vergiften im Park“ verweigerte und statt dessen seinen Anwalt anrief und von diesem seinen eigenen Tod verkünden ließ. Er hatte genug vom Gefeiert werden, vom „alte böse Lieder spielen“, von den endlosen Tourneen. Fortan telefoniert er nur noch mit dem Anwalt und genießt sein Ableben. Die Geschichte an sich wirkt zwar nicht unbedingt schlüssig, aber funktioniert als Rahmenhandlung für die launigen Kreissler-Lieder bestens. Kilian Sprau am Klavier, Judith Werner und Moritz Gruber selbst überzeugen als Sänger und Komödianten auf ganzer Linie. So jagt ein „Hit“ Kreisslers den anderen, werden die Erinnerungen an den Künstler (von den Älteren im Publikum) geweckt und neue Freunde für die bösen Lieder (bei dem bei weitem größten Teil jüngeren Alters) gefunden. Zu originell und herrlich schräg sind die Texte und Melodien des zutiefst depressiven Wieners (der viel lieber in Prag geboren worden wäre).

Den schwarzen, tiefsinnigen Humor und den Sprachwitz brachten die Darsteller spielerisch lässig und dennoch gekonnt rüber. Herrlich das Lied von „Barbara“ beispielsweise, von der Kreissler jede Nacht träumt, obwohl er niemanden diesen Namens kennt. „Als der Zirkus in Flammen stand“ (…denn der gute Vogel tauchte/während sein Hinterteil schon rauchte/seinen Kopf standhaft in den Sand) könnte man so heute wohl dem Publikum nicht mehr präsentieren, „Das Mädchen mit den drei blauen Augen“ (… Wenn sie schläft/schließt sie zwei/und mütterlich/wacht das Dritte über mich) allerdings schon. Und vor allem das Kreuzworträtsel-Lied, vor allem, wenn es eine Künstlerin wie Judith Werner auf die Bühne bringt.

Zauberhaft ihre Performance, die echte Topsy Küppers müsste vor Neid erblassen. Dieses Lied war zweifellos der Höhepunkt eines an Höhepunkten durchaus reichen Abends, der das Publikum restlos überzeugte. Das einzige, was ausblieb, war die geforderte Zugabe – was wohl? Tauben vergiften im Park – die am Schluss des Theaterstücks konsequenterweise, aber zum gespielten Missfallen des Publikums (Buh-Rufe), abermals ausblieb.

Die Fortsetzung ist nun ein Versprechen

Moritz Gruber versprach nach diesem gelungenen Abend eine Fortsetzung und kündigte ein Stück über Kreisslers Gefährten Gerhard Brunner an. Danach, Türen auf, reichlich Trinkgeld für die Künstler für das Eintritt-Frei-Theater und draußen an der frischen Luft im Biergarten gab es lange Gespräche zwischen den Zuschauern und den Künstlern dieses schönen Theaterabends.

