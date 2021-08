20-Jährige eröffnet ein neues Café in der Nördlinger Innenstadt

Plus Lucy Löfflad erfüllt sich ihren Traum vom eigenen Café in Nördlingen. Das hat eine Besonderheit.

Lange war die 20-Jährige Lucy Löfflad auf der Suche nach geeigneten Räumen für ihren großen Traum vom eigenen Café. Als sie das passende Objekt gefunden hat, hat sie mit Unterstützung ihrer Familie mit den Umbaumaßnahmen begonnen. Die Nächte waren kurz und die Tage lang, denn: Die Tische und Sitzbänke hat Löfflad gemeinsam mit ihrer Familie selbst gebaut. Nach eineinhalb Jahren ist es heute soweit und sie öffnet ihr Café. Wo das ist und was es auszeichnet.