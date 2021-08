Absolventen der Fritz-Hopf-Technikerschule feiern ihren Abschluss

Plus 79 Absolventen der Technikerschule in Nördlingen wurden verabschiedet. Welches Lob Oberbürgermeister David Wittner aussprach.

Mit einem Zitat des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel eröffnete Schulleiter Raimond Eberle die diesjährige Abschlussfeier in der Aula des Beruflichen Schulzentrums Nördlingen. Die Kernbotschaft aber lautete: „Alle 79 Probanden haben in den letzten zwei Jahren starken Willen bewiesen und dürfen nun den Titel ,Staatlich geprüfter Techniker’ führen.“