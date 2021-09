Nördlingen

Anfangs malte dieser Nördlinger Künstler nur in Schwarz und Braun

Helmut Ranftl, einer der Gründerväter des Kunstvereins Nördlingen, steht in der Jubiläumsausstellung bei seinem Diptychon „Abriss/Dual“ aus dem Jahr 2021. Der Titel spielt auf die Oberflächenstruktur der beiden Bildhälften an.

Plus Helmut Ranftl entdeckte die Farbe erst nach und nach für seine Kunst. Der Künstler stellt seine Arbeit in der Jubiläumsausstellung des Nördlinger Kunstvereins vor.

Von Friedrich Wörlen

Helmut Ranftl gehört von Anfang an zu denen, die für die Belange der bildenden Kunst und derer, die sie betreiben, aktiv eintreten. Der gebürtige Münchner ist akademisch ausgebildeter Künstler und Kunsterzieher, wohnt und arbeitet mit Ehefrau Marianne seit 1980 in Nördlingen. Gern erinnert er sich an die Zeiten, da die Sparkassengalerie den Künstlern ein Forum der Präsentation und der kollegialen Zusammenarbeit bot; kein Wunder, dass er auch bei der Gründung des Kunstvereins Nördlingen aktiv mitwirkte.

