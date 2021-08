Nördlingen

vor 31 Min.

Commerzbank in der Region auf Wachstumskurs

Plus Im ersten Halbjahr Baufinanzierungen in Höhe von 30 Millionen Euro vergeben. Die Bank wird noch digitaler.

Von Viktor Turad

Die Commerzbank ist sowohl bei den Privat- als auch bei den Unternehmenskunden weiter auf Wachstumskurs. Dies teilt Niederlassungsleiter Johannes Kube mit, der auch für die Filiale in Nördlingen verantwortlich ist. Das Geschäft sei im ersten Halbjahr weiter ausgebaut worden, lässt er in einer Pressemitteilung wissen. Es seien neue Baufinanzierungen in Höhe von 30 Millionen Euro vergeben worden. Auch werde die Bank noch digitaler: 64 Prozent aller Wertpapierorder in den ersten sechs Monaten des Jahres seien digital erfolgt. Allerdings habe auch das Geschäftsmodell der digitalen Beratungsbank weiter Fahrt aufgenommen.

