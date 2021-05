Nördlingen

07:55 Uhr

Döderlein-Gelände: Was es mit den Erdhügeln in Nördlingen auf sich hat

Was wird denn da auf dem Döderlein-Gelände in Nördlingen gebaut? Und wo kommt diese Menge an Erde her? Fragen, die sich so mancher in diesen Tagen stellt.

Auf dem Döderlein-Gelände sind seit einiger Zeit größere Erdhügel zu sehen. Was wird da gebaut? Die Sprecherin der Stadt Nördlingen, Christina Atalay, klärt auf: Bei der Erde auf dem Döderlein-Gelände handle es sich um den Aushub des Neubaus am BayWa-Gelände. Weil der Boden möglicherweise belastet ist, muss er vor der Entsorgung untersucht werden. Döderlei-Gelände in Nördlingen: Boden muss abgetragen werden Das könne aber nicht an Ort und Stelle gemacht werden, erklärt Atalay – wegen des Bodenschutzgesetzes – sondern nur am sogenannten Haufwerk: „Die Beprobung ist inzwischen abgeschlossen, die Haufen werden bis Ende Mai sukzessive abgetragen.“ Die Böden seien größtenteils nur geringfügig belastet gewesen, so die gute Nachricht. Lesen Sie auch: Teure neue Sozialwohnungen in Nördlingen werden günstiger

Sozialwohnungen werden in Oettingen gebaut





Themen folgen