Fahrrad ist nicht abgesperrt und wird gestohlen

Ein Fahrrad ist in Nördlingen gestohlen worden. Die Tat ereignete sich laut Polizei am vergangenen Samstag in der Stollberger Straße im Laufe des Vormittags. Eine unbekannte Person entwendete das nicht versperrte Herrenfahrrad der Marke Kettler, Typ Town Country, in der Farbe grün. Der Diebstahlsschaden wird mit ungefähr 100 Euro angegeben. (pm)