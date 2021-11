In Nördlingen gibt es einen Body für echte Rieser Kraterkinder

Eltern von Neugeborenen bekommen am Nördlinger Stiftungskrankenhaus ab sofort ein besonderes Geschenk.

Gemeinsam mit dem Chefarzt der Hauptabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe im Nördlinger Stiftungskrankenhaus, Kiriakos Savvidis, hat sich die Stadt Nördlingen etwas für Neugeborene und ihre Eltern ausgedacht: Sie erhalten nach der Geburt im Stiftungskrankenhaus einen Babybody, der sie als „echtes Rieser Kraterkind“ auszeichnet.

Oberbürgermeister David Wittner sagt in einer Pressemitteilung: „Mit diesem Begrüßungsgeschenk wollen wir die Neugeborenen willkommen heißen und ihnen und ihrer Familie einen guten Start ins gemeinsame Familienleben wünschen.“

David Wittner sagt, Nördlingen will familienfreundliche Angebote ausbauen

Als Vater wisse er, dass Kinder eine große Freude und Bereicherung, aber auch eine stetige verantwortungsvolle Aufgabe seien, die die Familie vor immer neue Herausforderungen stelle, die es zu bewältigen gelte. Damit Familien die bestmöglichen Rahmenbedingungen vorfinden, setze sich die Stadt dafür ein, familienfreundliche Angebote zu erhalten und auszubauen, so die Pressemitteilung weiter.

Investitionen in Bildung, Kindertagesbetreuung, Sport, Freizeit und in den Wohnungsbau für Familien seien hierbei essenziell, damit sich Kinder und Eltern in Nördlingen gleichermaßen wohlfühlen.

Kraterkinder: Geschenk für in Nördlingen geborene Kinder

Chefarzt Kiriakos Savvidis erklärt: „Wir erfahren täglich, wie schön und wichtig es für die Nördlinger ist, die Geburtshilfe direkt hier vor Ort zu haben. Das vermittelt viel Sicherheit für die werdenden Eltern. Der Wunsch, unseren Nördlinger „Kraterkindern“ ein besonderes Geschenk zur Geburt zukommen zu lassen, entstand bereits bei meinem Dienstantritt am Stiftungskrankenhaus. Wer sonst kann einen so besonderen Geburtsort sein Eigen nennen? Über die großzügige Unterstützung der Stadt Nördlingen freue ich mich sehr.“

Lesen Sie dazu auch

Jährlich erblicken im Stiftungskrankenhaus mehr als 500 Kinder das Licht der Welt. Die Frauenklinik ist bereits seit vielen Jahren am Nördlinger Stiftungskrankenhaus etabliert. Bis Ende des Jahres 2019 wurde sie als Belegabteilung geführt. Nach einem Ausbau fungiert sie seit Januar 2020 als ganzheitliche, voll funktionsfähigen Hauptabteilung mit medizintechnischer Ausstattung nach neuesten Standards und einem erweiterten Leistungsspektrum.

Abteilung für Gynäkologie wird ausgebaut

"Ab dem nächsten Jahr wird uns am Stiftungskrankenhaus eine neu ausgebaute Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe zur Verfügung stehen,“ so Chefarzt Kiriakos Savvidis. „Bereits im Sommer werden wir unsere Patientinnen in den sehr modern und freundlich gestalteten Räumlichkeiten empfangen können.“

Neben dem vollen Spektrum der Geburtshilfe werden im Nördlinger Krankenhaus alle gängigen operativen und konservativen gynäkologischen Therapien und Eingriffe, sowie kosmetische Angleichungen und Korrekturen angeboten, so die Pressemitteilung weiter. (pm)