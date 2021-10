Nördlingen

vor 38 Min.

Kraniche wählen seltene Flugroute über Nördlingen

In Formation flogen rund 250 Kraniche am Montag über Nördlingen und das Ries – ein seltenes Ereignis.

Plus Kraniche ziehen am Montag zu Hunderten über Nördlingen und das Ries. Eine Expertin schildert, warum das so besonders ist und ob sich das beeindruckende Schauspiel wiederholt

Von Verena Mörzl

Der Kranich gilt als Vogel des Glücks, in der Dichtung stellt er etwas Erhabenes dar. Mit Verlaub: Das Geschrei, das da am Montagabend über Nördlingen zu hören war, es wollte auf Anhieb nicht in jene romantische Deutungen hineinpassen. Doch dann folgte der Blick in den Himmel und spätestens dann war zu verstehen, weshalb die griechische Mythologie zu solchen Schlüssen kommt. In einer anmutigen Formation zogen Kraniche zu Hunderten über das Ries, über Nördlingen und über die Spitze des Kirchturms Daniel hinweg. Ein seltenes Ereignis. Warum wählten sie diese Route?

