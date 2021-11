Nördlingen

11:00 Uhr

Kunst trifft künstliche Intelligenz

Plus In der Ausstellung „Signage“ im KultWork Nördlingen können Besucher durch eine Smartphone-App besondere Ebenen der Kunstwerke entdecken.

Von Peter Urban

Unter „Augmented Reality“ (AR) versteht man die computergestützte Erweiterung der Realität, also kurz gesagt, die Ergänzung von Bildern oder Videos mit computergenerierten Zusatzinformationen. Was man schon ab und zu beispielsweise bei Möbelherstellern gesehen hat, nämlich die „realistische“ Einblendung der angedachten neuen Möbel in das heimische Umfeld, hat sich in der Kunst schon längst etabliert. Zu erleben ist Kunst und AR zur Zeit im Co-Working-Space „KultWork“ in der Nördlinger Polizeigasse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen