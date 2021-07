Müll in Nördlingen: Besserung, aber keine Entwarnung

Plus Die großen Müllberge sind inzwischen nicht mehr zu sehen. Am Stadtrand wird jedoch weiter wild entsorgt.

Im vergangenen Februar berichteten die Rieser Nachrichten von überquellenden Mülleimern und einer wahren Flut von To-go-Verpackungen in der Innenstadt. Vonseiten der Stadt wurden zahlreiche Verbesserungs- und Gegenmaßnahmen angekündigt, um das Müllärgernis in den Griff zu bekommen. Inzwischen sind einige Monate vergangen – Grund genug, nachzuprüfen, ob und wie sich die Situation verändert hat.