Nördlinger Inklusionsrat tagt zum ersten Mal

Plus Im Januar 2020 wurde der Inklusionsrat Nördlingen gegründet. Jetzt, etwas mehr als ein Jahr nach der Gründung, versammelte sich der gesamte Inklusionsrat erstmalig.

Erstmalig hat sich die Vollversammlung des Inklusionsrates Nördlingen getroffen. Aufgrund der Beschränkungen durch die Covid19-Pandemie, musste die Veranstaltung laut Pressemitteiung mehrfach verschoben werden und konnte schließlich leider nur digital durchgeführt werden.