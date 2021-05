Retro-Rätsel-Gewinn für die Urlaubskasse

Andrea Schmidt aus Nördlingen kann ihr Glück am Mittwoch kaum fassen: Sie hat beim Gewinnspiel unserer Zeitung teilgenommen und gewonnen.

Auch wenn die Nördlingerin Andrea Schmidt schon mehrmals beim Retro-Rätsel unserer Zeitung mitgemacht hat, am Mittwoch rechnete sie überhaupt nicht damit, tatsächlich gewonnen zu haben. Das Handy klingelte. „Es wurde eine private Nummer auf dem Telefon angezeigt und ich habe mich noch gefragt, ob ich hingehen soll. Gott sei Dank habe ich abgenommen“, erzählte die 58-Jährige bei der Gewinnübergabe freudestrahlend.

Beim Retro-Rätsel der Rieser Nachrichten gewonnen

Seit Mittwoch ist auch sie eine Glückliche Gewinnerin. Die Anruferin überbrachte ihr die gute Nachricht, dass sie 1000 Euro beim Retro-Rätsel gewonnen hat. „Ich war total überrascht“, sagte die gebürtige Oberdorferin weiter, konnte ihr Glück noch immer nicht fassen. Gleich im Anschluss rief sie ihren Mann an und erzählte vom 1000-Euro-Gewinn, auch der Rest der Familie freute sich mit ihr. Schon zum fünften oder sechsten Mal machte sie im aktuellen Gewinnspiel-Zeitraum mit. Beim gestrigen Blick in die Rieser Nachrichten war für Andrea Schmidt klar, dass die Kettensäge nicht in die alte Aufnahme passen kann.

Wofür sie das Geld ausgeben wird, steht übrigens auch schon fest. Gemeinsam mit ihrem Mann sowie ihrer Schwester und deren Gatte soll es im September auf die Urlaubsinsel Mallorca gehen. Bereits im Januar wurde die Reise gebucht. Nun hoffen alle, dass in einigen Wochen dann auch alles gut geht, um mit gut gefüllter Urlaubskasse ein paar Tage auszuspannen.

Für das Ehepaar Schmidt ist der Retro-Rätsel-Gewinn nicht der erste Preis, über den sie sich mit unserer Zeitung freuen können. Andrea Schmidt erzählte gestern, dass ihr Mann vor einigen Jahren einen Rundflug über das Ries gewonnen habe, inklusive einer Übernachtung in Gunzenhausen. Auch jener Ausflug sei gut in Erinnerung geblieben. Jetzt aber richtet sich die Vorfreude auf September.

