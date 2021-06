Unbekannter versucht Gartenhütte aufzubrechen

In einer Nördlinger Kleingartenanlage versucht ein Unbekannter eine Gartenhütte aufzubrechen. Dies ist derzeit kein Einzelfall.

In der Nördlinger Kleingartenanlage „Am Hohen Weg“ ist in der Nacht von Freitag auf Samstag erneut versucht worden, in ein Gartenhäuschen einzubrechen. Ein Unbekannter versuchte die Nebentüre des Gartenhauses aufzuhebeln, was jedoch misslang. An der Holztür soll dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstanden sein. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09081/29560 bei der Polizei Nördlingen zu melden. (pm)

