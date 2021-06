Nördlingen

16:19 Uhr

Warum wir auf Außerirdische vergeblich warten

E.T. entsprang der Fantasie der Filmwelt. Professor Stefan Hölzl glaubt, dass es im All tatsächlich intelligentes Leben gibt.

Plus Das Pentagon wird einen Bericht über UFOs veröffentlichen. Der Leiter des Rieskratermuseums in Nördlingen ist skeptisch - obwohl er fest davon überzeugt ist, dass es intelligentes Leben im All gibt.

Von Martina Bachmann

Professor Hölzl, Sie beschäftigen sich als Leiter des Rieskratermuseums mit dem All. Gibt es da draußen tatsächlich kleine grüne Männchen, die uns manchmal besuchen kommen?

