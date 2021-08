Zeugenhinweis führt zu Unfallverursacher

Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte ein Unfallverursacher in Nördlingen ermittelt werden.

Wie bereits berichtet, ist in der Zeit von Montag, 16 Uhr bis Dienstag, 11.30 Uhr ein in der Ackerstraße geparktes Auto von einem Unbekannten angefahren worden. An dem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Nach Zeugenaufruf in der örtlichen Presse meldete sich nun eine Person, welche ein Fahrzeug mit entsprechendem Schaden festgestellt hatte. Bei der Überprüfung des Autos stellte sich dieses laut Polizeibericht als das Gesuchte heraus. Der Halter räumte die Unfallbeteiligung ein. (pm)

