Nördlingen lebt nur mit lebendigem Handel

Plus Die Aktionen der Nördlinger Innenstadt-Geschäfte stoßen auf breite Resonanz und sollen wiederholt werden. Es gibt aber auch kritische Stimmen.

Überall Fenster, die komplett mit braunem Packpapier beklebt sind. Keine bunten Auslagen. Kein Blick in das Ladeninnere. Keine Vielfalt. Der Schaufensterbummel durch die Nördlinger Altstadt war vergangene Woche eher trist. Am Wochenende dann ein ganz anderes Bild: Die unterschiedlichen Schaufenster sind wieder sichtbar, ein roter Vorhang soll die Kunden in die Geschäfte locken.

Wie berichtet, wollten der Stadtmarketingverein und die Nördlinger Einzelhändler mit den Aktionen zeigen, welche negativen Folgen der Onlinehandel für die Läden vor Ort haben kann – und welche Einkaufsvielfalt Nördlingen zu bieten hat. „Die Aktionen haben sich wunderbar ergänzt“, sagt Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins. Man könne natürlich nicht von heute auf morgen etwas ändern. Die verhüllten Schaufenster hätten jedoch viele zum Nachdenken angeregt, hat Vierkorn beobachtet.

Schließlich habe eine Altstadt ohne Kunden nicht nur für die Händler weitreichende Folgen, sondern zum Beispiel auch für die Aufenthaltsqualität, so die Geschäftsstellenleiterin. Eigentlich sollten die Schaufenster nur drei Tage lang verhüllt sein. Weil es aber so viel positives Feedback der Kunden gegeben habe, ließen einige Händler ihre Schaufenster länger beklebt, sagt Vierkorn.

Gibt es in der Nördlinger Innenstadt zu wenig Parkplätze?

Auf der Facebookseite unserer Zeitung gab es aber auch kritische Einwände: Einige Leser bemängelten, dass es in der Altstadt zu wenig Parkplätze gebe. Dadurch leide dann die Attraktivität. Vierkorn hat die Diskussion mitverfolgt. Sie sagt, dass das Parkplatzthema ein politisches sei und es Zeit brauche, um umgesetzt zu werden. Sie könne die Kritik teilweise nachvollziehen, zum Beispiel, wenn Kunden schlecht zu Fuß seien und keinen Parkplatz fänden. Sie erklärt jedoch auch, dass die Aufenthaltsqualität leide, wenn die Altstadt komplett zugeparkt sei. „Es gibt durchaus Parkplätze, nur nicht zu allen Stoßzeiten“, meint Vierkorn.

Nach einer Woche mit verhüllten Schaufenstern erwarteten die an der Aktion teilnehmenden Geschäfte zum Abschluss ihre Kunden mit rotem Teppich und roten Vorhängen, hier die Parfümerie Aurel Finck mit (von links) Uschi Stein, Vjosa Muriji, Martina Schüler und Claudia Machane. Bild: Parfümerie Aurel

Am vergangenen Wochenende hängten die Einzelhändler dann das braune Packpapier ab und rote Vorhänge auf. Auch mit dieser Aktion ist Vierkorn zufrieden. Sie glaubt jedoch nicht, dass sich der Aktionstag sofort in zählbarem Gewinn niedergeschlagen habe. Das sei auch nicht das Ziel gewesen. Man habe vielmehr zeigen wollen, welche Einkaufsmöglichkeiten es gebe.

Auch die Nördlinger Geschäftsleute sind weitgehend zufrieden mit dem Verlauf der Aktion. Cara-Irina Wagner vom Fotohaus Hirsch em-pfand das Miteinander der verschiedensten Branchen als überaus positiv, wenngleich sie sich für die Zukunft wünscht, dass noch mehr Kollegen mitmachen. Wichtig aus ihrer Sicht: „Man hat über Nördlingen und seinen Handel gesprochen.“ Besonders eindrucksvoll war für sie die Kindermodenschau in der Steingass-Tiefgarage mit ihrer „tollen Choreographie“. „Sehr gute Stimmung, sowohl beim eigenen Personal, als auch bei den Kunden“ hat Uschi Stein, die Filialleiterin der Parfümerie Aurel Finck, in der Stadt ausgemacht. Das habe sie an den jährlichen Altstadtflohmarkt erinnert. Man müsse über das Thema Online-Handel reden und die Menschen wachrütteln, meint sie und ergänzt: „Das sind wir auch Uschi Finck, der im vergangenen Jahr so überraschend verstorbenen Stadtmarketing-Aktivistin, schuldig.“

Nördlingen: Innenstadt lebt nur, wenn der Handel am Leben bleibt

Gerhard Essmann vom Modehaus Lettenbauer lobt, dass sich so viele Geschäftsleute in die Aktion eingebracht hätten. In Gesprächen mit Kunden habe er festgestellt, dass „vielen nicht bewusst ist, dass die Nördlinger Innenstadt nur dann lebt, wenn dort der Handel am Leben bleibt.“ Wenn das jetzt verstärkt wahrgenommen werde, habe sich die Aktion auf jeden Fall gelohnt.

Allerdings gibt es auch hier kritische Stimmen. Beatrix Thum von der gleichnamigen Raumaustattung am Schäfflesmarkt vermisste begleitende Aktionen, zum Beispiel eine Kinderhüpfburg, in den Stadtgebieten außerhalb der Ballungsgebiete wie Fußgängerzone oder Löpsinger Straße. „Wir sind uns ein bisschen verloren vorgekommen und hatten am Samstag kaum Kundenresonanz.“ Ähnlich ging es Martina Guckert („näh mal“) in der Drehergasse. Trotz einer 20-Prozent-Rabattaktion sei es bei ihr „sehr ruhig“ gewesen. Während der Woche habe sie aber viele Gespräche zum Thema Online-Handel führen können und sich auch mit selbst genähter Kleidung an der Modenschau in der Tiefgarage beteiligt.

Susanne Vierkorn möchte beide Aktionen gerne wiederholen. Man werde im Nachhinein alles besprechen und eventuell kleine Veränderungen vornehmen. Das Konzept stehe jedoch als Basis. Denn: Die Vorhänge seien durchaus dazu gedacht, wiederverwendet zu werden.