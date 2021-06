Nördlinger Stadtarchiv ist jetzt online

Es gibt auch einen eigenen Reiter zur Familienforschung

Das Stadtarchiv Nördlingen hat nun auch einen Online-Auftritt, wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Das Stadtarchiv widme sich der Aufgabe des Archivierens historischer und moderner städtischer Akten und Urkunden sowie der aktiven Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte. Mit seinen umfangreichen historischen Beständen, aber auch mit seinen Sammlungen aus politischen und kirchlichen Einrichtungen, Vereinen, Firmen und privaten Haushalten, biete es eine hervorragende Grundlage für die Erforschung unterschiedlichster Fragestellungen und Themen.

Auf der städtischen Homepage sei das Stadtarchiv nun auch mit einem Online-Angebot vertreten (www.noerdlingen.de/verwaltung/stadtarchiv). Das Nördlinger Stadtarchiv im Hallgebäude sei eines der bedeutendsten kommunalen Archive Süddeutschlands von Städten in der Größenordnung Nördlingens. „Mit unserem Online-Auftritt wollen wir allen Interessierten einen Einblick in das Archiv, in aktuelle Projekte und Wissenswertes bieten,“ erklärt Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel. „Unser Ziel ist es zudem, Bestände auch online zur Verfügung zu stellen.“ Sukzessive werde daher aktuell die „Online-Recherche“ befüllt und eine umfangreiche Bestandsübersicht online gestellt, die nicht nur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interessant ist. Für Privatpersonen, die Familien- und Personenforschung betreiben, hat das Archiv unter einem gesonderten Reiter zudem hilfreiche Links und Informationen veröffentlicht.

Oberbürgermeister David Wittner ergänzt: „Ich freue mich, dass die wertvolle und vielfältige Arbeit unseres Stadtarchivs mit dem Internetauftritt nun einer noch breiteren Öffentlichkeit bekannt wird.“ So sei vielen vielleicht gar nicht bekannt, dass an das Stadtarchiv sowohl die Wissenschaftliche Bibliothek als auch die städtische Zentralregistratur, die allein etwa 1300 laufende Regalmeter umfasst, angegliedert sind oder dass das Archiv über eine interessante Sammlung von abgegebenen musealen Gegenständen verfügt. (pm)