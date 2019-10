OB-Wahl in Nördlingen: Und die Stadtteilliste?

Plus Wer wird Nachfolger von Nördlingens Oberbürgermeister Hermann Faul? Stadtteilliste-Fraktionsvorsitzender Thomas Mittring äußert sich zu einem möglichen Kandidaten.

Der Fraktionsvorsitzende der Stadtteilliste im Stadtrat, Thomas Mittring, war selbst von manchem Beobachter als möglicher OB-Kandidat gehandelt worden: „Ich persönlich bin öfter gefragt worden.“ Doch eine Bewerbung für das Amt komme für ihn nicht infrage. Mittring verweist darauf, dass er 2020 seinen 56. Geburtstag feiere, damit sei er aus seiner Sicht zu alt, um die Aufgabe des Rathauschefs zu übernehmen. Zudem habe er mit der eigenen Landwirtschaft zu viel um die Ohren.

Nach externem Kandidaten gesucht

Auch eine andere Person aus dem Führungsteam der Stadtteilliste habe sich nicht zu einer Kandidatur bereit erklärt. Man habe deshalb nach einem externen Kandidaten gesucht: „Wir haben uns sehr bemüht.“ Mancher habe auch interessiert reagiert – aber am Ende doch abgesagt, meist aus privaten Gründen, sagt Mittring. Ein Oberbürgermeister der Stadtteilliste hat aus seiner Sicht zudem zwei Nachteile: Er kann nicht für den Kreistag kandidieren. „Der Nördlinger Oberbürgermeister sollte dort aber auf jeden Fall vertreten sein.“ Und er habe keine „höheren politischen Verbindungen“ und müsse deshalb immer von Dritten informiert werden.

Vier Kandidaten sind derzeit im Rennen

Somit bleibt es (noch) bei den vier OB-Kandidaten Wolfgang Goschenhofer (Grüne), Steffen Höhn (CSU), Rita Ortler (SPD) und David Wittner (PWG). Wen die Stadtteilliste unterstützen wird, ließ Mittring im Gespräch mit unserer Zeitung noch offen. Man habe keinen Favoriten, erklärte er, und werde genau darauf achten, was welcher Kandidat im Wahlkampf sage. Zu gegebener Zeit wolle die Stadtteilliste dann eine Empfehlung aussprechen, entscheiden werde aber dann der Bürger. Und die in den Stadtteilen könnten am Ende das Zünglein an der Waage sein.

Alle weiteren Informationen zur OB-Wahl gibt es hier: OB-Wahl 2020 in Nördlingen: Das sind Termin und Kandidaten