vor 52 Min.

ODR: Spende für Tafeln

15000 Euro für Grundnahrungsmittel

Schnell und unkompliziert zu handeln, vor allem jetzt in Corona-Zeiten, war der Motor für die Aktion der ODRler: So spendeten sie kürzlich 15000 Euro an die Tafelläden im ODR-Versorgungsgebiet. „Gerade in Zeiten wie diesen sind solche Spenden wichtiger denn je“, kommentierte ODR-Betriebsratsvorsitzender Thorsten Häußer.

Unter dem Motto „Sehen und helfen“ ruft der Betriebsrat der EnBW ODR seit 2003 zum Spenden auf. Dabei geben Mitarbeiter Geld oder Stunden und so werden jedes Jahr rund 25 soziale Einrichtungen in der Region finanziell unterstützt. Die Tafelläden bilden hier einen festen Bestandteil und erhalten in regelmäßigen Abständen Mehl- und Nudelspenden über die ODR-Spendenaktion.

Seit vielen Jahren ist in diesem Zusammenhang die Bruckmühle in Nähermemmingen ein zuverlässiger Partner. Diese erhält ihr Getreide von Landwirten aus der Region und betreibt einen Mühlen- und Naturkostladen. Für die ODR bereitet die Bruckmühle die Mehl- und Nudelspenden vor und liefert diese auch aus. In den Genuss der Spenden kommen die Tafelläden in Ellwangen, Bopfingen, Heubach, Aalen, Crailsheim, Langenau, Nördlingen, Dillingen, Heidenheim und Welzheim. (pm)