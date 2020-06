05.06.2020

Öffnungszeiten wieder wie gewohnt

Bibliothek weist auf Abläufe hin

Seit Mitte Mai kann die Stadtbibliothek Nördlingen wieder besucht werden. Ab sofort gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten: Dienstag 10 bis 13 Uhr, Mittwoch 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 14 bis 18.30 Uhr, Freitag 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr. Darauf weist die Bibliothek in einer Pressemitteilung hin.

Aufgrund der Verordnungen gibt es zu beachten: Vor Ort sind erst einmal nur Ausleihe, Rückgabe und Neuanmeldung möglich. Man kann sich in Ruhe neue Medien aussuchen und ausleihen. Es gibt aber zusätzlich auch die Möglichkeit, sich vorab zu Hause über den Bibliothekskatalog unter http://noerdlingen.buchabfrage.de verfügbare Medien auszusuchen und per Mail an stadtbibliothek@noerdlingen.de oder per Telefon unter 09081/84300 zu bestellen. Das Bibliotheksteam stellt die Medien dann zusammen und sie müssen nur abgeholt werden.

Besucher sollen bereitgestellte Körbe benutzen

Damit das Bibliotheksteam überblicken kann, wie viele Personen sich in der Bibliothek aufhalten, stehen Körbe bereit. Daher wird darum gebeten, für den Bibliotheksbesuch solch einen Korb zu nutzen. An der Theke ist ein Platz momentan für die Medienrückgabe und einer für die Ausleihe vorgesehen. Am besten also erst die Medienrückgabe erledigen, Neues aussuchen und dann ausleihen. Der Kaffeeautomat ist noch außer Betrieb und auch das Kopieren sowie die Benutzung des Internets sind noch nicht möglich. Veranstaltungen können aus den bekannten Gründen derzeit nicht stattfinden. (pm)

