Oettingen

vor 35 Min.

Arbeitskreis in Oettingen sagt Kippen den Kampf an

Plus Oettingen will Raucher sensibilisieren und ruft drei Tage zum Kippen sammeln auf. Wie der Arbeitskreis das Problem dauerhaft angehen will.

Es ist doch nur eine kleine Kippe, außerdem ist Nikotin ein pflanzliches Produkt, noch ein wenig Papier und ein paar Fasern. Es kann doch nicht so schlimm sein, nach dem Rauchen die Kippe einfach wegzuschnippen oder? Der Arbeitskreis (AK) Nachhaltigkeit & Klimaschutz in Oettingen will mit ein wenig provozierenden, zumindest aber nachdenklich machenden Thesen Raucher dazu bewegen, sorgfältiger mit Kippen und anderen Zigarettenresten umzugehen. Wie das gehen soll?

