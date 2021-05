Betrunkener geht in Oettingen auf Passanten los

Ein Betrunkener hat in Oettingen Passanten beleidigt und bespuckt.

In Oettingen hat am Freitagabend ein Betrunkener zwei Passanten beleidigt und einen davon bespuckt. Eine Zeugin bemerkte um 18.10 Uhr laut Polizeibericht einen 41-jährigen Mann in der Oettinger Joseph-Dantonelo-Straße, wie dieser samt seinem Fahrrad auf dem Boden lag. Sie hielt an und wollte Hilfe holen. Plötzlich stand der Mann auf und wollte auf sie losgehen.

Ein weiterer Mann bemerkte dies und kam ihr zu Hilfe. Daraufhin soll der Täter auf diesen losgegangen sein und ihm mehrfach in das Gesicht gespuckt haben. Ermittlungen ergaben, dass der Täter stark alkoholisiert war. Es wird vermutet, dass er zudem unter Drogen stand. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung. (pm)

