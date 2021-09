Das ist das Herbstprogramm der VHS Oettingen

Im September beginnen an der Volkshochschule Oettingen wieder die ersten Kurse. Was dort unter anderem geboten ist.

In einem neuen Layout präsentiert sich das neue Programmheft der Volkshochschule Oettingen. Weiterbilden und Lernen, Entspannung und Unterhaltung – mit rund 180 Kursen bietet die Volkshochschule in Oettingen ein breit gefächertes, buntes und umfangreiches Programm für den kommenden Herbst an.

Die klassischen Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur, Beruf und Kreativität sowie Führungen und Sprachkurse oder auch die Koch- und Backkurse werden wieder in großer Bandbreite angeboten. Der Bereich Gesundheit bietet neben Yoga, Gymnastik, Fitness, Zumba auch viele Kurse zur Entspannung oder Prävention an. Ein umfangreiches Kursangebot für Kinder ist im Herbstprogramm ebenfalls enthalten. Zum Schulstart werden zusätzlich ein Mathe- und ein Englisch-Kurs angeboten, die sich an Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse wenden.

VHS Oettingen: Programmheft ist verfügbar

Das neue Programmheft wird Anfang September verteilt und seit dem 3. September können die Kurse bereits online gebucht werden. Die Vortragsreihe startet bereits am 15. September mit einem interessanten Vortrag „Wandern, Berge besteigen – Alpine Basics“ mit Tobias Jung, Trainer der Deutschen Alpenverein Sektion Nördlingen, um 19.30 Uhr im Mediensaal der Volkshochschule Oettingen.

Das Team der Volkshochschule in Oettingen möchte mit dem neuen Herbstprogramm die Freude am Lernen vermitteln und freut sich auf viele Anmeldungen.Die Veranstaltungen werden abhängig von den pandemischen Entwicklungen im Herbst unter den erforderlichen Hygienebedingungen angeboten. (pm)

Info: Das gesamte Kursangebot und weitere Informationen finden Interessierte online unter www.vhs-oettingen.de oder über die vhs-App.