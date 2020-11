vor 32 Min.

Oettingen: Ein mobiler Altar und Glockenläuten aus dem Handy

Plus Corona-Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Im Dekanatsbezirk Oettingen wird deshalb jetzt ein fahrbarer Altar im Zentrum für Betreuung und Pflege eingesetzt.

Nachdem die kühle Herbstwitterung zur Zeit der Corona-Pandemie nun auch keine Freiluft-Gottesdienste mehr zulässt, weiterhin aber wöchentlich möglichst viele Heimbewohner und -bewohnerinnen erreicht werden sollen, reifte im Dekanatsbezirk Oettingen der Gedanke, mit einem fahrbaren Altar die einzelnen Abteilungen in den Stationen des Seniorenheimes (Zentrum für Betreuung und Pflege) in Oettingen flexibel bedienen zu können.

Der fahrbare Altar ermöglicht den vorgeschriebenen Abstand zu den Gemeindemitgliedern, da er sehr gut in eine Türöffnung oder in eine Raumecke passt. Die vorgeschriebene FFP2-Maske soll kein Hindernis sein, die vertraute Stimme der Liturgin zu hören.

Glockenläuten über das Handy

Das mittels Handy und WLAN-Lautsprecher vorgespielte Glockenläuten zu Beginn der Andacht, vertraute Gesangbuchlieder, Gebete und Riten haben einen festen Sitz im Leben der betagten Menschen. All dies lädt die Menschen ein, gemeinsam als ökumenische Glaubensgeschwister zu feiern und die frohe Botschaft zu hören, die sehr oft in einer Symbolpredigt veranschaulicht wird. So geschenen kürzlich beispielsweise beim Bibelwort aus Psalm 139, 9+10: „Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten“, mit einem Drachen, den die Prädikantin und Altenheimseelsorgerin Gisela Münderlein in der Hand hält.

Für die Advents- und Weihnachtszeit sind außerdem schon weitere Aktionen geplant, heißt es aus dem Dekanatsbezirk Oettingen. (hd)

