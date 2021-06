Oettingen

12:00 Uhr

In Oettingen sind die 70er Jahre zurück

Plus Aufbruch in die Siebziger: Im Heimatmuseum Oettingen ist eine neue Ausstellung zu sehen.

Von Peter Urban

Natürlich ist immer noch alles anders in diesen Zeiten: Hygienekonzept, Maskenpflicht und Besuchsbeschränkungen. Und doch ist die neue Ausstellung „Aufbruch in die Siebziger“ hoffentlich auch ein Aufbruch zu wieder normaleren Zeiten, Pandemie hin oder her.

Themen folgen