Was das Sommerprogramm in Oettinger Residenzschloss zu bieten hat

Kinder- und Märchenführungen für die Kleinen, Champagner für die Erwachsenen.

In der Residenzstadt Oettingen wird in den nächsten Wochen ein umfangreiches Ferienprogramm angeboten. Auch die fürstliche Verwaltung hat sich einiges einfallen lassen und ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene zusammengestellt. Der malerische Schlosshof lädt bei Sonnenschein zum Flanieren ein und des nachts bei romantischer Beleuchtung zum Träumen. Abends wird Champagner gereicht und es gibt Spaziergänge durch die festlich beleuchteten Residenzräume, teilt die Schlossverwaltung mit. Für Kinder finden zahlreiche Sonderführungen statt.

Das Motto lautet: märchenhaft und entdeckerisch auf den Spuren der Gebrüder Grimm durchs Schloss. Mit den Kindern geht es auf eine Entdeckungsreise durch die Schlossräume und zum Abschluss wird die Geschichte mit Unterstützung eines Kamishibai-Erzähltheaters vorgelesen. Angeboten wird am 5. August um 10 Uhr und 14 Uhr „Schneewittchen“ und am 26. August um 14 Uhr „Aschenputtel“.

Sommerprogramm im Residenzschloss Oettingen 2021

Die bei Kindern beliebten „Kostümführungen“ finden statt am 12. August und am 2. September um jeweils 10 und 14 Uhr. Wer als Prinz oder Prinzessin verkleidet erscheint, erhält freien Eintritt.

Am 26. August gibt es um 20.30 Uhr eine Nachtführung für Kinder. Das Licht bleibt ausgeschaltet, Taschenlampen sollen mitgebracht werden.

Zu später Stunde werden am 12. August die Tore für die Erwachsenen geöffnet. Ab 20.30 Uhr werden die Besucher zum Champagnerempfang in den malerischen Schlosshof eingeladen und begeben sich nach der Erfrischung in die Führung durch die Sonderausstellung „Hofgeschichten“ sowie die festlich beleuchteten Residenzräume. Anmeldung: Bei den Kinderführungen sowie bei Schloss & Schampus ist eine Anmeldung erforderlich, entweder per E-Mail unter Kanzlei@Oettingen-Spielberg.de oder via Telefon unter 09082/969424.

Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr, Dienstag bis Freitag jeweils nach Voranmeldung am Vortag bis 12 Uhr, das Motto lautet: Buchen Sie Ihre private Exklusivführung. Mindestteilnehmerzahl: Fünf Personen.

Besichtigt werden bei den Führungen die Sonderausstellung „Hofgeschichten“, die ehemaligen Wohnräume der fürstlichen Familie mit herrschaftlichen Möbeln, prächtigen Fayence-Öfen aus verschiedenen Jahrhunderten, kunstvoll ausgeschmückte Repräsentationsräume und zum Abschluss und gleichzeitig Höhepunkt der Führung ist der prächtige Festsaal mit seinen 320 Quadratmern und mehr als acht Metern Höhe. Bei allen Führungen gelten die allgemeinen Hygieneregeln.

Das Fürstenhaus Oettingen zählt zu den ältesten, heute noch bestehenden Adelsgeschlechtern in Bayern. Um 1141 ist die Familie erstmals urkundlich nachzuweisen. Eigentümer des Schlosses ist Fürst zu Oettingen-Spielberg. Das barocke Residenzschloss wurde von 1679 bis 1687 erbaut. Als Baumeister wurde Mathias Weiß aus Kassel an den Hof geholt. Die prächtigen Stuckaturen wurden von Mathias Schmuzer aus Wessobrunn gefertigt. Der Deckenstuck im lichtdurchfluteten Festsaal ragt unter den bekannten Beispielen von frühbarockem Stuck in Süddeutschland hervor. (pm)