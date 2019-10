vor 21 Min.

Organistin begeistert in Sankt Georg

Die junge russische Organistin Liubov Nosova absolvierte eine umfangreiche Ausbildung an den Musikhochschulen in Basel und Zürich und nahm sehr erfolgreich an mehreren internationalen Orgelwettbewerben teil. Jetzt spielte sie in Sankt Georg.

Von Ernst Mayer

Was die Hände der Organistin Liubov Nosova der Hauptorgel der Nördlinger St. Georgskirche entlockten, war überwältigend und ließ das Instrument als kraftvolle Kathedralorgel erleben, die den großen Kirchenraum eindrucksvoll füllte. Es war kaum zu fassen, wie viele Töne sie auf dem Pedal und den Manualen fast gleichzeitig spielen und dabei riesige Klanggebirge aufwölben konnte. Dies galt vor allem für weite Teile ihres zentralen Programmpunktes, der „Sonate c-Moll“ von Julius Reubke (1834-1858) über den 94. Psalm, dessen Klagen sie über das Leid, das böse Feinde über das verzagte Volk gebracht hatten, mit leisen flehenden Tönen verströmen ließ.

Die treffliche Registrierung und die Einbeziehung der Seitenorgel schufen besondere Klangperspektiven. Interessant war an der Wahl der Register, ihrer Wechsel und Kombinationen, wie intensiv sich die Orgelvirtuosin mit den klanglichen Eigenschaften der Nördlinger Orgel vertraut gemacht hatte. Dies war die ideale Voraussetzung für ein solches monumentales sinfonisches Werk mit biblischem Inhalt, in der geistlichen Musik als „Sinfonische Dichtung“ geradezu revolutionär und ein Schlüsselwerk der deutschen „Orgelromantik“ sowie ein Musterbeispiel für Reubkes Zeitgenossen.

Um auf dieses Werk vorzubereiten, schritt Liubov Nosova durch die vorherigen Musikepochen. Am Ende des 17. Jahrhunderts galt Nikolaus Bruhns im Bereich Lübeck, Husum, als Orgelvirtuose. Sein „Präludium in G“ entspricht einer damals üblichen „Toccata“ mit einer Vorstellung der Harmonien, die mit Akkordbrechungen und Läufen effektvoll weitergeführt und in fugenhafte Flechtwerke verwandelt werden. Diese gehörten auch zu Johann Sebastian Bachs kompositorischen Mitteln, die in seinen Orgelvorspielen Verwendung fanden. Als wunderbare Beispiele dafür spielte Nosova Bachs Choralbearbeitungen „Ein feste Burg ist unser Gott“, BWV 720, und „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ (BWV 686).

Die „Passacaglia“ des Ch. Kuschnariov, von dem keine Daten bekannt gemacht wurden, war dann die eigentliche Einstimmung auf Reubkes Tondichtung. Es begann mit ruhigem Pedal, darüber schwebten chromatisch phrasierte Oberstimmen, teils von der Seitenorgel glitzernd herüberklingend, bis dann auf- und abwogende Klanggebilde ineinander liefen und sich zu vielfarbigen Klangbergen aufwarfen.

Eine ähnliche Stilistik, die sich am Gefühlsausdruck orientierte, herrschte in Julius Reubkes Psalmvertonung, die mit der Klage des Volkes begann, also in stillem Flehen, das in einem „Allegro con fuoco“ in einem wüsten Durcheinander die Schandtaten der Feinde beklagte. „Doch der Herr sieht’s nicht“, Verzweiflung macht sich breit. Erst als im „Adagio“ die Tröstungen des Herrn mit einem choralartigen Motiv die Seelen beruhigen, erwächst in einem „Allegro“ die Gewissheit des göttlichen Schutzes. Auf- und absteigende Tonleitern bejubeln die Vertilgung der Feinde als gerechte Strafe. Das mächtige Tongemälde aus vielen Flecken und Farben endet in erschütterndem Jubelschrei. Die ungewohnte expressive Ausdrucksweise beeindruckte die Zuhörer in ihrer außerordentlich beklemmenden Intensität, was sie durch lang anhaltenden Beifall dokumentierten.

