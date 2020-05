vor 18 Min.

Penny schließt Nördlinger Filiale

Plus Fünfzehn Jahre hatte das Unternehmen seine Sitz an der Hofer Straße. Was der Grund für die Schließung ist.

Die Penny-Filiale an der Hofer Straße in Nördlingen ist seit vergangenem Samstag dauerhaft geschlossen. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilt das Unternehmen mit, dass die Schließung aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt sei. „Leider konnten wir nicht ausreichend Kunden von unserem Angebot in Nördlingen nachhaltig überzeugen (...)“, heißt es in einer Pressemitteilung. Den betroffenen Mitarbeitern sei eine Übernahme innerhalb des Unternehmens angeboten worden.

