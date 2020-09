07.09.2020

Polizei befreit in Aalen acht Hundewelpen aus einer Holzkiste

Die Polizei findet in Aalen acht Hundewelpen in einer Autowerkstatt, wo sie zum Verkauf angeboten worden sein sollen. Den Betreiber erwartet ein Bußgeldverfahren.

Am Freitagmittag meldete ein Anrufer der Polizei, dass in einer Autowerkstatt in Aalen nicht nur Autos repariert werden, sondern deren Betreiber dort auch Hundebabys verkaufe. Bei einer Überprüfung durch eine Polizeistreife wurde in der Werkstatt eine Holzkiste entdeckt, in welcher der Werkstattbetreiber acht Hundewelpen verschiedener Rassen hielt und mutmaßlich zum Verkauf anbot.

Polizei findet Hundewelpen in Werkstatt in Aalen

Die Welpen waren zu diesem Zweck offenbar aus Osteuropa illegal nach Deutschland eingeführt worden. Veterinäre des Landratsamtes Ostalbkreis wurden hinzugezogen, die die Tiere beschlagnahmten und in Quarantäne nahmen. Dem Werkstattbetreiber droht nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren. (pm)

