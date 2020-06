12:00 Uhr

Raiffeisen-Volksbank Ries zieht Bilanz: Hürden und Vernunft in der Krise

Plus Die Raiffeisen-Volksbank Ries ist zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2019. Die Bedeutung digitaler Dienste wächst. Doch das Institut steht auch vor Herausforderungen.

Von Philipp Wehrmann

Mancher erledigt seine Überweisungen unterwegs per App, andere reichen noch gerne einen Papierbeleg ein. Im umgebauten Ladengeschäft neben der Zentrale der Raiffeisen-Volksbank Ries bringt der Bankkaufmann Hannes Benninger Kunden näher, wie sie ihre Bankgeschäfte zu Hause oder unterwegs erledigen. Mittwoch vormittags öffnet er die Tür zu den renovierten Räumen. Auf den persönlichen Ansprechpartner müsse man im Digitalen nicht verzichten, sagt er: Benninger öffnet einen Kundenchat am Computer, fragt nach den Öffnungszeiten einer Filiale, eine Kollegin im Nachbargebäude antwortet binnen Sekunden.

Dieser Bereich wächst stetig, wie Vorstandsvorsitzender Paul Ritter bei der Vorstellung des Jahresabschlusses betont. Gerade hat der Aufsichtsrat das Dokument in einer Telefonschalte genehmigt. Eine Steigerung beobachtet er auch bei den elektronischen Überweisungen: 5.400 reichten Kunden per App ein, 28.600 per Online-Banking, nur noch 15.400 als Beleg in Papierform.

Neue Regeln des BKA könnten enorme Kosten verursachen

Und auch sonst ist Ritter mit den Zahlen der Bank zufrieden: Die Bilanzsumme, die maßgebliche Kenngröße bei Banken, wuchs 2019 um 4,2 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Dabei erwirtschaftete die Genossenschaft Erträge von 31,1 Millionen Euro. Trotz Niedrigzins trägt das Zinsergebnis mit 18,1 Millionen Euro einen Großteil bei. Dem gegenüber stehen Aufwendungen von 28,8 Millionen Euro, wobei die 204 Mitarbeiter mit Gehältern und Sozialabgaben mit 10,3 Millionen Euro am kostenintensivsten sind.

Auch das Filialnetz ist ein Kostenfaktor. 2019 habe sich nichts daran geändert. In einigen Monaten sollen wegen Automatensprengern neue Regeln des Bundeskriminalamts gelten, wie die Geräte gesichert sein müssen. „Wenn Räume umgebaut werden müssten, könnte das enorme Kosten bedeuten – auf der anderen Seite werden manche unserer Automaten nur 4000 Mal pro Jahr genutzt, andere zehnmal so häufig.“ Als Wirtschaftlichkeitsgrenze setze die VR-Bank Ries eine Nutzungshäufigkeit von 15.000 an.

Steigende Tendenz bei Wertpapieren

Insgesamt hat die Bank bestehende Kredite mit einer Summe von 683 Millionen Euro, 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Etwa die Hälfte sind an Privatleute vergeben, die andere Hälfte an Unternehmen. Gleichzeitig verwaltet die Bank insgesamt knapp 1,5 Milliarden Euro für ihre Kunden – mit 815 Millionen hauptsächlich klassische Bankeinlagen, der Rest besteht aus Bausparverträgen, Versicherungen und Depots – mit steigender Tendenz. „Wir raten unseren Kunden seit Jahren dazu, in Wertpapiere zu investieren. In den vergangenen Jahren steigt die Bereitschaft.“

Daraus ergibt sich ein Jahresüberschuss von 2,416 Millionen Euro. Ritter würde gerne eine Dividende von vier Prozent an die Eigentümer der Bank auszahlen – die 22.353 Mitglieder der Genossenschaft. Das entspräche insgesamt etwa 210.000 Euro. Doch das darf er nicht: „Die Bankenaufsicht hat eine dringende Empfehlung an alle Banken ausgesprochen, keine Dividende auszuzahlen.“ Grund dafür sei die Corona-Krise.

Die Krise hat die Volksbank-Raiffeisenbank gefordert

Die Krise habe die Volksbank-Raiffeisenbank gefordert und tue es nach wie vor. Ritter aber hält nichts von Pessimismus: „Die Welt dreht sich weiter.“ In den ersten Wochen der Krise habe man Kunden die Angst nehmen müssen. In dieser Zeit sei der Grundgedanke der Genossenschaft stark zu spüren gewesen, sagt Ritter: „Was der einzelne nicht schafft, das schaffen wir gemeinsam.“ Nicht jede Kredit-Anfrage habe man auch bedienen können – nämlich dann, wenn das Ausfallrisiko zu groß gewesen sei. Die Bank sei verpflichtet, vernünftig mit ihrem Kapital umzugehen. „Das ist nicht unser Geld, das ist das Geld der Rieser.“

Damit wolle man vor Ort einen Mehrwert schaffen. Künftig setzt man dafür auch auf eine neue Plattform, bei der Nutzer für Projekte im Ries spenden können, die Bank legt etwas oben drauf. „Damit bringen wir die genossenschaftliche Idee ins digitale Zeitalter“, betont Ritter. Bisher wurden so die Sanierung eines Schleppers des Rieser Bauernmuseums- und Mühlenvereins sowie Tore für die SpVgg Ederheim finanziert. Möglicherweise könnte man damit noch größere Projekte anstoßen. „Vielleicht sogar etwas wie das Almarin“, sagt der Vorstandsvorsitzende, der Mitglied des entsprechenden Fördervereins ist.

Das Spendenportal ist unter rvbankries.viele-schaffen-mehr.de zu erreichen.

