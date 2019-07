vor 22 Min.

Reimlinger Tor wird komplett gesperrt

Im Bauausschuss informiert die Stadtverwaltung über den aktuellen Stand auf der Baustelle - und wann sie beendet sein soll.

Das Ende der Bauarbeiten am und beim Reimlinger Tor hat sich deutlich verschoben, da unerwartete Aufgaben notwendig wurden (wir berichteten). Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel teilte den Mitgliedern des Bauausschusses nun mit, dass sich der Abschlusstermin zunächst bis zum 5. September vorgeschoben habe, also einen Tag vor Beginn des Stadtmauerfestes. Das war eindeutig zu knapp. Deshalb habe die Tiefbaufirma ihre Arbeitskräfte schon verstärkt und zwei Trupps gleichzeitig arbeiten lassen. Der Stadtbaumeister erklärte, nun komme noch ein dritter Trupp hinzu, der aktuell die Abfahrt zum Parkplatz im Graben pflastere. Sigel hat sich mit den Firmen noch einmal genau über jeden Arbeitsschritt auseinandergesetzt und gemeinsam habe man sowohl die Arbeits-Taktung als auch die gleichzeitige Sanierung des Tores und die Straßenbauarbeiten präzise koordiniert.

Im Fokus steht nun der Neu-Aufbau des Gehweges außerhalb des Tores, der bis zum Anschluss an den bereits umgestalteten Gehweg der Bürgermeister-Reiger-Straße ausgebaut und nahtlos an diesen angeschlossen wird. Es soll ein reiner Gehweg werden, der Radweg führt künftig klar markiert auf der Fahrbahn entlang. Parallel werden Strom- und Telekommunikationsleitungen in diesem Bereich verlegt und die gegenüberliegenden Gehwege saniert.

Die forcierten Arbeiten erfordern eine Vollsperrung des Reimlinger Tores vom kommenden Montag, 29. Juli bis Freitag, 16. August. Die Fußgänger und Radfahrer kommen dann auf folgenden Umwegen in die Altstadt: Auf der Bürgermeister-Reiger-Straße bis zum Krippenweg und von dort zum Tordurchgang beim Kindergarten an der Deininger Mauer, hierhin gelangt man auch auf dem Weg zwischen Liselotte-Nold-Schule und Stadtgraben. Eine andere Möglichkeit besteht darin, beim Gasthaus Reh in den Weg entlang dem Graben zur Alten Bastei abzubiegen und dort dann durch das „Törle“ in die Altstadt zu gelangen. Laut Plan ist das Reimlinger Tor ab Freitag, 23. August für den gesamten Verkehr befahrbar. (hum)

Themen Folgen