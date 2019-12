vor 50 Min.

Schlägerei an einer Nördlinger Tankstelle

Zu einer Schlägerei kam es am frühen Sonntagmorgen an einer Nördlinger Tankstelle.

Sechs Männer geraten aneinander, fünf stammen aus dem Landkreis.

Mehrere Männer sind am Sonntagmorgen, gegen 5.25 Uhr, an einer Nördlinger Tankstelle aufeinander losgegangen. Das berichtet die Polizei. An der Schlägerei waren sechs Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren beteiligt.

Fünf stammen aus dem Landkreis Donau-Ries, einer aus München. Die Beteiligten erlitten keine größeren Verletzungen, es kam nur zu kleineren Schürfwunden. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe. (pm)