Senior beschmiert Auto mit Fäkalien

Ein 77-Jähriger wird in Schmähingen dabei beobachtet, wie er ein Auto mit Fäkalien beschmiert. Er hatte sich geärgert.

Ein 77-Jähriger hat am Dienstag ein Auto mit Fäkalien beschmiert. Das beobachtete ein Polizeibeamter, der privat am Schmähinger Weiher spazieren war. Der 77-Jährige störte sich an den geparkten Autos. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Im Polizeibericht heißt es weiter: "Sollten Sie Ihr Fahrzeug in letzter Zeit ebenfalls dort geparkt haben und wies dieses anschließend Beschädigungen oder Fäkalanhaftungen auf, werden Sie gebeten, sich bitte bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 zu melden." (pm)